Cote d'Ivoire: Ligue 1 (13ème journée) - Tout ce qu'il faut savoir sur la 1ère phase

La Première phase du championnat s'est achevée, le vendredi 29 décembre dernier, avec le 11ème succès de l'Asec Mimosas en 13 matchs. En dominant le Sporting Club de Gagnoa (2-3), l'Asec Mimosas consolide ainsi sa place de leader au classement de la Ligue 1 avec 34 points.

Les Mimosas comptent 12 points d'avance sur l'AFAD (22 points). Le Sporting Club de Gagnoa (21 points) complète le podium. Dans le bas du classement, l'AS Tanda (7 points) et la SOA (6 points) sont les deux relégables. Les Etoiles du Gontougo et les Militaires sont aussi les deux formations de la Ligue 1 à avoir changé d'entraîneur.

L'AS Tanda a viré Firmin Koffi au profit du Norvé- gien Kjetil Zackariassen, ancien entraîneur du Stella Club d'Adjamé et de l'AS Denguélé d'Odienné. Du côté de la SOA, Alphonse Ouédraogo a cédé sa place sur le banc à JeanJacques Gnakala Yaci. Au niveau des buteurs, la bataille fait rage. L'attaquant du Sporting de Gagnoa, Mel Togui William transfuge de Difaa El Jadida du Maroc mène le bal.

Meilleur joueur de la Ligue 1 du mois de novembre, il compte 10 buts devant le duo de l'Asec Mimosas à 6 buts composé de Touré Hamed et Agbegniadan Komlan. L'attaquant du WAC, Bi Irié Roland Zan (5 buts) suit la cadence. Au total les buteurs se sont illustrés à 170 reprises, soit deux de moins que la saison dernière à la même période. Tout de même, le ratio (2 buts par match) reste satisfaisant.

Zoom sur le bilan chiffré des 13 premières journées du championnat, avant la reprise fixée au 9 février prochain. l 524 joueurs enregistrés : Pour la première phase du championnat, ce sont 524 joueurs qui ont été enregistrés par les services de la LPF pour les 14 clubs.

La saison écoulée, au même moment, ils étaient 490. l 91 matchs : Les 14 formations ont disputé un total de 91 matchs en 13 journées à raison de 7 matchs par journée. l 170 buts : En 2016, on notait 172 buts au terme de la 1ère phase. Cette saison, ce sont 170 buts inscrits par l'ensemble des clubs.

Ce qui fait une régression de 2 buts avec un ratio de 2 buts par match. l 33.407 spectateurs : Les spectateurs ne se bousculent toujours pas comme souhaité pour suivre les rencontres de Ligue 1.

Ils étaient 33.407 à s'inviter dans les gradins contre 33.938 au même stade en 2016. l 23 millions de recettes : Sur les 91 matchs disputés, les recettes totales sont évaluées à 23.344.000 FCFA. Les clubs ont hérité de 10.647.000 FCFA au titre de la quote-part.

L'Asec, club qui a enregistré le plus d'affluence, s'est tirée avec 2.834.000 FCFA devant l'Africa Sports (1.801.000 FCFA) et du Sporting de Gagnoa (1.031.000 FCFA). l 3.361.000 FCFA à la FIF : La fédé- ration a empoché 3.361.000 FCFA au titre de la quote-part de la 1ère phase de la saison sur les 23 millions. l Meilleure attaque : L'Asec Mimosas, avec 29 buts inscrits, s'offre la palme de la meilleure attaque. l

Meilleure défense : L'Asec Mimosas et le FC San-Pedro (8 buts encaissés) s'affichent comme les formations les plus hermétiques de la Ligue 1. l Pire attaque : L'AS Tanda, en 13 matchs, n'a inscrit que 3 petits buts. Ce qui fait des Etoiles du Zanzan, la pire défense de la L1. l

Pire défense : Le Stade d'Abidjan, malgré une 11ème place au classement, s'offre le titre moins honorifique de la pire défense avec 16 buts encaissés. l 6-1 : C'est le plus large score des 91 matchs disputés.

Ce vendredi 22 décembre, le Sporting Club de Gagnoa avait dynamité la SOA (6-1, 12ème journée). l 11 victoires consécutives : C'est le plus grand nombre de victoires de la 1ère phase. Cette performance est à mettre à l'actif de l'Asec Mimosas.

Après la défaite d'entrée face à l'AFAD (1-0, 1ère journée) et le nul face au WAC (0-0), l'Asec n'a plus connu de revers. l 10 matches nuls : Le WAC reste la seule formation invaincue du championnat. Mais ce n'est pas tout.

Avec ses 3 victoires, les Guêpes décrochent aussi la palme du plus grand nombre de matchs nuls. l 9 comme le nombre de défaites enregistrées par la SOA après les 13 journées. Le plus grand nombre de défaites du championnat à l'étape actuelle. l 309 cartons : Les juges des matchs ont distribué 309 cartons en 91 matchs. En termes de répartition, on note 301 cartons jaunes et 8 rouges.

l L'équipe la plus agressive : La SOA tient la palme. Les Militaires ont reçu 35 petits papillons dont 31 jaunes et 4 rouges directs de la part des arbitres. l L'équipe la plus fair-play : Le WAC, avec seulement 16 cartons jaunes est l'équipe la plus fair-play.