Burkina Faso: Vœux à l'Assemblée nationale - 2018 pour relever les défis de la démocratie

Le personnel administratif et les députés ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé et à son épouse, le vendredi 5 janvier 2018, à Ouagadougou.

Les députés de la 7e législature et l'ensemble du personnel administratif de l'Assemblée nationale (AN) ont présenté leurs vœux de santé, de succès et de bonheur au président Alassane Bala Sakandé et son épouse, le vendredi 5 janvier 2018, à Ouagadougou. Pour eux, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'esprit d'équipe entre eux pour le rayonnement de la démocratie.

La secrétaire générale de l'AN, représentante du personnel administratif, Mme Zobilma Emma Mantoro, après avoir présenté le bilan de l'année écoulée, a salué la vie sociale et le travail abattu à l'Hémicycle.

Cependant, elle a indiqué que 2017 a été pour eux une année difficile dont le souvenir douloureux de la disparition brutale du président Salifou Diallo. "Cette disparition nous a plongés, nous et députés, dans l'incompréhension et le désarroi. Au nom du personnel administratif, je salue la mémoire de l'illustre disparu", a-t-elle dit.

Elle a rappelé au président de l'AN, sa promesse à être à l'écoute de leurs préoccupations. Pour le personnel administratif, a-t-elle poursuivi, cet engagement renforce son espoir dans la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'AN et particulièrement le développement des ressources humaines.

Mme Zobilma a souhaité, au nom du personnel, qu'en 2018, l'accent soit mis, entre autres, sur l'appui conséquent à la mise en œuvre des plans de formation; la reprise des concours professionnels; le maintien du dialogue social, etc.

Le 1er vice-président de l'AN, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, a souhaité que 2018 soit pour le parlement burkinabè, une année de travail parlementaire fructueux au profit du peuple. Il a souligné qu'en si peu de temps, le président Sakandé a su tracer les sillons d'un parlement dynamique, consensuel et accessible aux populations.

"Aujourd'hui, quatre mois seulement après votre prise de fonction, dans un contexte difficile, vous avez su conduire l'Assemblée, avec tact de manière à assurer les missions constitutionnelles, à savoir, voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement", a-t-il déclaré.

Le président de l'AN, Alassane Bala Sakandé, quant à lui, a rassuré de son entière disponibilité à travailler pour le rayonnement de la démocratie. Pour cela, a-t-il fait savoir, il faut que les députés soient les premiers à donner l'exemple. Son souhait, a-t-il poursuivi, est de tendre vers la perfection avec l'appui de tous.

Comme projets pour 2018, il veut mettre en œuvre, entre autres, un système de formation afin que tous les travailleurs soient informés sur leurs droits et devoirs; mettre l'accent sur les femmes; passer au vote électronique, associer les syndicats... Pour lui, les syndicats ne sont pas des adversaires mais plutôt des partenaires. D'ailleurs, il leur a formulé ses vœux de bonne santé, de paix et de bonheur.