Cote d'Ivoire: Touba - Populations et policiers brisent le mur de méfiance

Policiers et populations civiles de la ville de Touba ont, le 06 janvier, célébré ensemble dans la cour du commissariat de police mixte le nouvel an.

Ce, conformément à une tradition instituée depuis trois ans, dénommée «Repas de partage», initiée par le Commissaire Tré Prégnon Flaurent, patron de la police locale.

La sobre cérémonie, qui a réuni plus de 300 leaders d'opinion, a enregistré la participation des élus locaux et a été rehaussée par la présence du préfet de police d'Odienné (dont dépend Touba), le Commissaire divisionnaire Sabona Joseph.

A travers ces retrouvailles, il s'agit, selon le Capitaine de police, Kragbé Privat, de briser le mur de méfiance entre forces de police et populations civiles et surtout de sceller entre eux un solide pacte de confiance mutuelle en vue d'une meilleure sécurisation des biens et des personnes.

C'est pourquoi le Commissaire Tré Prégnon, dans son adresse, a exhorté les populations à collaborer et à fournir des renseignements utiles, fiables et non «calomnieuses ou diffamatoires» pour mieux les sécuriser.