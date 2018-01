Cote d'Ivoire: Formation des cadres - Adama Koné félicite le Mde Busines school pour sa contribution

Le ministre de l'Economie et des Finances a visité, le 4 janvier, l'école sise à l'Ivoire Golf Club, et pris connaissance de ses programmes qui cadrent avec les objectifs du Président de la République.

Advanced Management Program (Amp) ; Program for Management Development (Pmd) ; Program for Leadership Development) ; et le tout dernier, Public Advanced management program (P-Amp) ont été présentés, le 4 janvier, au ministre de l'Economie et des Finances, Koné Adama. Qui visitait Mde Business school, l'école d'affaires ivoirienne, accompagné de ses plus proches collaborateurs.

La présentation des activités de l'Ecole, qui a formé plus de 600 hauts cadres du privé et du public, après le mot de bienvenu de son directeur général, Martin Frigola, a fait un focus sur le P-Amp, qui accueillera ses premiers auditeurs, en mars prochain. Il est articulé autour de cinq principaux axes : élaboration d'une stratégie organisationnelle dans le secteur public

; détermination de la valeur publique ; conception de solutions légitimes ; renforcement de la capacité organisationnelle ; intégration dans la stratégie nationale de développement.

Le Public Advanced management program « aborde divers domaines d'intérêts nécessaires pour la mise en œuvre du nouveau management public axé sur l'amélioration de la gouvernance dans le secteur public et centré sur la satisfaction du citoyen ».

Peuvent y postuler, les ministres, directeurs de cabinet et chefs de cabinet, directeurs généraux d'administration, directeurs généraux d'entreprises publiques, directeurs de programme de développement, coordonnateurs de projets, directeurs d'administrations territoriales, Partenaires techniques et financiers (Ptf) et fonctions équivalentes. « J'ai été agréablement surpris.

En moi, vous trouverez un directeur commercial. Avec votre école, nous n'avons plus forcément besoin d'aller aux États-Unis ou en France. Sur place, nous avons les programmes et les formateurs qu'il nous faut.

Et qui plus est une formation conforme à nos réalités du terrain. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on va à l'extérieur. Je voudrais vous encourager à poursuivre ces programmes dont la Côte d'Ivoire a besoin », a commenté le ministre Adama Koné.

L'hôte de Mde Business school a félicité les dirigeants de l'école dont l'initiative, selon lui, « s'inscrit dans la mission d'un des axes prioritaires du second quinquennat du Président de la République, Alassane Ouattara, à savoir l'Ivoirien nouveau.

C'est-à-dire un Ivoirien qui a des qualifications, un Ivoirien compétent, un Ivoirien qui n'hésite pas à apprendre ce qu'il ne sait pas ; un Ivoirien qui est à la conquête du savoir ».

« Vous avez indiqué que vous avez formé plus de 600 hauts cadres. Ces personnes, je ne les connais pas toutes, mais si je me réfère à celles que je connais, je peux vous dire que vous pouvez être fiers de la qualité de votre formation. Parce que ce sont des personnes qui font preuves de compétence et de dévouement au travail », a-t-il poursuivi.

Le ministre Adama Koné a encouragé Mde Business school à poursuivre ses efforts et émis le vœu que grâce à de telles initiatives, la Côte d'Ivoire retrouve son rayonnement d'alors. Celui d'un pays où les gens arrivaient de tous les pays africains pour se former. « Vous avez les encouragements du ministère de l'Economie et des Finances », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Adama Koné a exhorté ses collaborateurs à relayer toutes les informations reçues au cours de la visite et à examiner comment ils pourraient participer à ces formations.

Mde (Management et Développement d'entreprise) est un Business school qui a pour vocation de donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations et de faire de la recherche dans le domaine du management et de l'activité économique dans toute l'Afrique francophone, en commençant par la Côte d'Ivoire. L'initiative est née, en 2003, de la volonté d'un groupe de dirigeants d'Abidjan.