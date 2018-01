On en sait davantage sur les récents tirs dans la capitale du Gbêkê grâce au Lieutenant Traoré Amoudé, l'un des responsables du CCDO à Bouaké. Selon ce dernier, il faut attribuer ces tirs à un malentendu entre certains de ses hommes et des militaires. «Ce qui s'est passé récemment à Bouaké n'est qu'un malentendu entre nous, frères d'armes. Je suis bel et bien devant vous. Je n'ai ni été enlevé, ni été arrêté, encore moins tué.

Au nom de la paix, je voudrais ne pas en dire plus. Mais, retenez que tout est entré dans l'ordre. Le blessé a été pris en charge par le gouvernement qui a par la même occasion, présenter ses condoléances à la famille du militaire décédé ». Si ces propos peuvent paraître rassurants, les populations en sont à se demander si la vérité n'est pas ailleurs. Du côté de la population civile, l'on évoque plutôt la thèse du braquage.

Selon P.K, des soldats ayant refusé de désarmer après les mutineries de l'année dernière, se livrent à des braquages. Et c'est sur un de ces groupes de militaires véreux que le CCDO est tombé le vendredi 05 janvier dernier, pendant qu'il effectuait une patrouille régulière.

Pris en chasse, ces individus peu ordinaires, roulant dans une voiture de marque BMW et lourdement armés, vont se retrancher au camp du troisième bataillon, dans le quartier de Sokoura.

À la vue des hommes du CCDO, ils ouvrent le feu sur eux. Notons que dans les échanges de tirs, un civil en patrouille avec le CCDO, du nom de Tuo Sibiri a été blessé, quand du côté des militaires, l'on a enregistré malheureusement le décès du sergent Dembélé Yacouba. Toutes les sources sont unanimes.

Les événements du vendredi n'ont rien à voir avec une mutinerie. La hiérarchie militaire à Bouaké et l'étatmajor sont également formels. Il ne s'agit pas d'une mutinerie. «Ce n'est pas une mutinerie. C'est une palabre entre militaires. Les populations peuvent vaquer tranquillement à leurs occupations.

La situation est sous contrôle », avait rassuré le colonel N'goran Kouassi Léon, commandant de la troisième région militaire de Bouaké, au lendemain des tirs, passés inaperçus pour la grande majorité des riverains. La veille, à la présentation des vœux au chef de l'État, le ministre de la Défense, le ministre d'État Hamed Bakayoko, affirmait qu'en 2018, il n' y aura pas de mutinerie en Côte d'Ivoire.

À Bouaké, les populations sont pour la plupart, entre doute et espoir. En témoignent les propos de dame Kassi O, couturière, qui rejoignent plusieurs autres. «Le président a rassuré les Ivoiriens par son travail.

Et son discours du Nouvel an, nous donne plus d'assurance. Mais, estce que nos hommes en tenue vont s'inscrire résolument dans la voie qu'il préconise », s'interroge-t-elle.

Le lendemain de cet événement malheureux, la rumeur a continué d'enfler, faisant toujours état de tirs à Bouaké. Ce qui n'est pas vérifié, ou du moins reste vrai dans l'imaginaire de certaines personnes dont on imagine aisément le souhait.