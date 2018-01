Burkina Faso: Projet « Une lampe pour l'Afrique » - 90% de taux d'exécution en 2017

Ce centre polyvalent, réalisé par la Croix rouge monégasque, a pour vocation de former en… Plus »

Elle a indiqué que le problème qui se pose actuellement est la question du processus de réception des lampes qui coûte très cher. « Il s'agit de la pré-réception, de la réception provisoire et enfin de la réception définitive et nous sommes en train de voir avec les financiers si nous pouvons réceptionner les lampes une bonne fois à Ouagadougou.

Pour 2018, nous allons redoubler d'efforts et nous verrons s'il y a lieu de changer d'approche ou d'ajouter de nouveaux éléments pour faire bénéficier les écoliers, car beaucoup d'écoles sont très éloignées et les fournisseurs se plaignent souvent(... ).

Tous les équipements solaires programmés au titre de cette année ont été livrés. Sur 1891 acteurs de terrains à former plus de 1200 l'ont été à la technique de réparation des pannes mineures et à l'approche qualité systématique de l'éducation centrée sur les écoles lumières », a-t-elle expliqué.

Selon la directrice de la coordination des projets et programmes du MENA, Michaeline Kiema qui a représenté le président du comité de pilotage, les taux d'exécution physique et financière atteints sont de l'ordre de 90%. Ce qu'elle a jugé très satisfaisants. « L'acquisition des lampes solaires représente 80% du budget global (... ).

Le projet ‘'Une lampe pour l'Afrique" piloté par le Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) vise à faciliter les études de nuit des écoliers et à renforcer la qualité de l'éducation.

