Cote d'Ivoire: Jean Claude Kouassi salue les performances de l'IPS - CGRAE

Annonçant que ce régime sera prochainement effectif pour le bonheur des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire. Pour sa part, le directeur général de l'IpsCgrae, Abdrahamane Berté, a félicité les différents récipiendaires pour ces années de travail au service des assurés sociaux. Pour lui, ils ont démontré que le travail est la seule dimension des choses qui valorise la vie et élevé l'homme à la dignité de son titre. «

C'est ce qu´a déclaré récemment le ministre de l'Emploi et de la Protection, Jean Claude Kouassi, lors de la céré- monie de remise des médailles d'honneur à 52 travailleurs de cette structure, à l'espace Event Latrille aux II Plateaux. Le ministre a félicité chaleureusement le Dg de l'Ips-Cgrae, car depuis sa prise de fonction à la tète de cette structure, ses qualités managé- riales ont permis de moderniser le mode de traitement des dossiers et d'améliorer les conditions de ses collaborateurs.

L'Ips-Cgrae se positionne aujourd'hui au rang des Institutions de Prévoyances Sociales les plus prestigieuses de l'Afrique subsaharienne et du centre. Et ce, grâce à la vision du Pca, Blé Mamadou et les qualités managériales du directeur général, Abdrahamane Tiémoko Berté.

