Togo: Nathaniel Olympio y voit les germes d'un conflit aux "lendemains difficiles" pour les Togolais

Il est donc à son avis indispensable que le pouvoir s'en rende compte et fasse "preuve de raison pour épargner aux Togolais des lendemains difficiles". Et parlant de référendum au même moment où l'on évoque un dialogue est contradictoire, d'après Nathaniel Olympio, qui voit dans le maintien de l'idée de référendum, les risques de conflit.

Ce membre de la Coalition croit dur comme fer que "la résistance des Togolais est vue comme un rempart contre tout gouvernant qui veut changer la Constitution de son pays pour se maintenir au pouvoir", et ceci même si au Togo, c'est plutôt le mouvement contraire, puisque la Constitution actuelle ne limite pas le nombre de mandats présidentiels et que la lutte de l'opposition est qu'on en vienne à une limitation d'application immédiate.

Or, fait-il constater, les tenants de ce pouvoir se sont succédés sur les médias pour dire qu'ils ne sont pas prêts à discuter d'un tel suujet. Dans un tel contexte, d'après M. Olympio, la seule alternative qui reste au peuple est "d'intensifier ce que nous sommes en train de faire, les manifestations, encore les manifestations et toujours les manifestations".

