Cote d'Ivoire: Taekwondo (Grand slam de Chine) - Ruth Gbagbi décroche la médaille d'or

En effet, le Grand Slam est la nouvelle compétition professionnelle de taekwondo où seules les 12 meilleures combattantes (championne olympique, championne du monde, championnes des grands prix et classement mondial...) par catégorie de poids sont invitées à participer », raconte l'Ivoirienne, qui a vaincu la Coréenne Soyoung Seo (11-10), en quarts de finale, puis une première chinoise, Mengyu Zhang (28-13) en demi-finales; avant de terrasser en finale (10-6) et prendre sa revanche sur Guo Yunfei, la Chinoise qui l'avait battue lors de la finale des Grands prix à Abidjan. Un exploit qui permet à la championne de Côte d'Ivoire et d'Afrique d'accrocher la médaille d'or.

C'était lors du grand slam, à Wuxi en Chine. Un tournoi regroupant tous les champions du monde et olympique de taekwondo, avec à la clé une cagnotte de plus de 40 millions de FCfa.

