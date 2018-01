Cote d'Ivoire: Drame à Adiaké - Mariatou Koné apporte le réconfort du Gouvernement aux familles endeuillées et aux blessés

La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne… Plus »

C'est le lieu de souligner les différents appels à la prudence et au respect du code de la route lancés par la Ministre Mariatou KONE à l'endroit des automobilistes et des usagers de la route. Des prières sont organisées dans les églises et mosquées d'Adiaké pour le repos des défunts.

La gorge nouée, les yeux imbibés de larmes, les familles des victimes ont traduit leur gratitude au Chef de l'Etat et au Gouvernement. « Perdre des êtres chers, fait mal, mais ce qui est plus douloureux, c'est le manque de réconfort de vos entourages.

Chacun des parents des victimes a reçu un appui financier pour l'organisation des obsèques. « C'est un début d'année difficile et triste pour Adiaké et pour toute la Côte d'Ivoire.

Pleurs, larmes, consolation... Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions. Réunis ce vendredi à l'hôtel de ville d'Adiaké, familles et amis continuent de pleurer leurs morts suite à l'accident survenu, le mardi 2 janvier, à Empleman, un village du département d'Adiaké plus précisément à la rivière, Toumaguié.

