Sénégal: Un des survivants de la tuerie en Casamance témoigne

Et en général, ils agissent à visage découvert. Mais cette fois-ci, ceux qui ont tué nos collègues portaient des cagoules. Je n'ai pas pu les reconnaître. Et j'ignore d'où ils venaient ».

Certains étaient déjà morts et d'autres respiraient encore. J'ai fait le décompte : 11 morts sur le coup, 4 blessés graves et 5 survivants. J'ai songé d'abord aux survivants, gravement blessés. Mais je ne savais que faire, chacun voulant être secouru le premier ».

Il retourne ensuite dans la forêt et se rend compte de l'ampleur du drame : « Je suis ensuite revenu dans la forêt pour voir les autres. Arrivé à l'intersection des routes de Babonda, Toubacouta et Badem, c'était l'horreur. J'ai vu les corps allongés.

Je me suis dit, nous sommes cuits... Quelques minutes après, mon ami Ibrahima Dafé est sorti du bois en courant. Il était couvert de sang. Il me disait « aide-moi, sinon je vais mourir ».

