*«L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais, l'élévation vient de l'Eternel». Cette citation biblique constitue un leitmotiv pour l'Etoile montante Carine Ilunga Mutatshi dans l'exercice de son métier de rêve, le septième art qui, depuis sa tendre enfance, l'a toujours passionnée.

Issue d'une grande famille, cette sublime Congolaise a fait ses premiers pas comme comédienne au sein des institutions scolaires qu'elle a fréquentées, plus particulièrement, à l'école Bon Berger, dans la province du Haut-Katanga, pour laquelle la talentueuse Carine a gagné son tout premier Prix, lors d'un concours ayant tenu en haleine un grand public.

Encouragée par quelques proches, Carine Ilunga est allée perfectionner l'art du cinéma au pays de Léopold S. Senghor, la République du Sénégal. Histoire de fructifier un don naturel reçu de Dieu à qui elle a voué, d'ailleurs, sa vie.

A ce jour, cette digne fille de la République démocratique du Congo a joué, avec maestria, des rôles prépondérants dans des films, tels que «Les Amazones», «Rosie et Rosiane», «Au nom de l'Amour», «Moziki», «Champagne-Bar», etc.

En véritable Femme Leader, la trentenaire Carine Ilunga s'active, nuit et jour, à atteindre le firmament. Autrement dit, le mythique Hollywood, «le Saint des Saints», au pays de l'oncle Sam où ont excellé et brillébien des Super Stars du cinéma dont Sharon Stone, Angelina Jolie, Liz Taylor, et tant d'autres.

L'illustre écrivain français Corneille n'avait-il pas prophétisé : «Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ?»

Trajectoire d'une Etoile montante

La brillante Carine Ilunga est issue de l'union entre M. Roger Ilunga Mutatshi et Mme Léonie KabudjiKuminga. Cette belle créature a vu le jour un certain 6 juin 1984 dans la ville de Kolwezi.

Son père est un célèbre et richissime businessman congolais évoluant dans le Grand Katanga en RDC alors que sa mère vit, depuis quelque temps, au Royaume de Belgique.

Aux côtés de ses nombreux frères et sœurs dont Mimie, Mado, Nelly, Marie, Tina, Francis et autres, Carine a mené une «vie de reine» dans sa grande famille qui tire ses origines de l'espace kasaïen.

De bonnes affaires de papa Roger Ilunga ont fait sillonner ses enfants dans une bonne partie du territoire congolais, de Lubumbashi à Mbuji-Mayi en passant par Kolwezi, Kinshasa, Goma, etc.

Au plan scolaire, Carine Ilunga a fait ses premiers pas à l'école maternelle Ukweli à Kolwezi, dans l'actuelle province du Lualaba. Au rythme des déplacements familiaux, elle est passée par l'école Belge, Joyeux Liron, Complexe Scolaire Imani et Arc-en-ciel pour les études primaires.

C'est à l'école Bon Berger qu'elle effectua ses études secondaires avant de suivre une formation en Communication à l'Université de Lubumbashi. Puis, en Marketing à l'Institut Supérieur de Commerce (ISC) à Kinshasa, la capitale.

Rêve devenu réalité

Le cinéma a toujours été une passion, un rêve d'enfant, pour Carine Ilunga Mutatshi. Ses formateurs à l'école avaient déjà décelé en elle, le talent et des aptitudes pour le septième art.

Arrivée dans la capitale congolaise, cette jeune actrice a bénéficié du soutien et des encouragements des sieurs Elvis, John, du producteur Balufu et du médecin Moka. Ce dernier a même exhorté l'actrice en herbe à se rendre au Sénégal en vue de découvrir d'autres réalités du monde cinématographique.

Aujourd'hui, la comédienne Carine Ilunga est au cœur de plusieurs projets de films notamment : «Les Amazones» relatant l'histoire de cinq femmes qui se révoltent à cause des déceptions des hommes ;

«Moziki» met en vedette une grande dame qui va booster l'ascension politique de son mari qui, par la suite, manifestera de l'ingratitude à l'égard de celle qui l'a «façonné» et va la décevoir en tombant amoureux de sa belle-sœur ; «Wali» dans lequel Carine Ilunga joue le rôle de musicienne ;

«Champagne-Bar» dont voici le scénario : après une vie de débauche, notre actrice préférée va finalement trouver l'élu de son cœur avec qui ils vont convoler en justes noces. Juste après leur mariage, l'homme de sa vie sera assassiné.

Ce qui incitera la veuve à ouvrir un bar où elle va attirer les ennemis de son défunt mari afin de se venger... Certaines de ces magnifiques œuvres seront diffusées sur TV5 Monde, Antenne A, etc. Anticipativement, bonne évasion aux millions de téléspectateurs éparpillés dans le monde. Femme puissante en devenir, Carine Ilunga a toujours rêvé grand.

Le cinéma, un canal pour se prostituer ?

«Moi, personnellement, en tant qu'actrice, je ne me vois pas rester célibataire. J'adhère à un esprit de mariage.

Mais, faudrait-il aussi que je tombe sur un homme galant et romantique qui va me soutenir dans mon métier, qui va comprendre qu'il sera là plus pour me tenir un bras fort derrière et me soutenir, qui ne va pas me considérer comme une prostituée qui cherche à voir de gauche à droite, qui va me respecter, et qui va comprendre que c'est un travail que je suis en train de faire et que j'aurai besoin de ce prince charmant, surtout, pour réussir dans l'exercice de mon métier.

Parce que c'est lui [l'homme de ma vie] que je dois aimer de tout mon cœur». C'est en ces termes clairs que Carine Ilunga Mutatshi a exprimé le fond de sa pensée concernant la vie de couple et le cinéma.

La jeune comédienne a, néanmoins, reconnu que, particulièrement en RDC, la plupart des femmes ont choisi le monde du cinéma pour séduire et attirer des hommes. Pour Carine, le septième art est et reste son métier de prédilection qui, dans un proche avenir, fera d'elle une très grande Star, et aussi, une grande fierté pour sa famille et son pays.

Dans cette même optique, elle a salué, encouragé et souhaité tout le bonheur au Prince Harry et à l'actrice américaine, Meghan Markle, qui seront unis par le lien de mariage au Royaume-Uni, en mai 2018. Carine considère, par ailleurs, que ce couple princier a de l'avenir car l'amour est capable de faire de grandes choses.

Quant à l'avenir du cinéma congolais, elle est convaincue de ne pas «mourir pauvre» même si le Gouvernement ne vient quasiment pas en aide aux artistes. Elle a plusieurs contacts extérieurs qui promettent des lendemains meilleurs.

Aujourd'hui, à titre exemplatif, Nollywood est devenu la vitrine du Nigéria parce que les acteurs de ce grand pays africain sont subventionnés par leur Etat. C'est donc grâce au cinéma que le Nigéria est, à ce jour, bien connu à travers le monde. Il en est de même de Bollywood en Inde. Pourquoi la RD Congo ne suivrait-elle pas de tels exemples en créant Collywood ?

Femme de grand cœur, Carine Ilunga Mutatshi envisage la possibilité de créer des ONGs afin de venir en aide aux orphelins, vieillards, pauvres et à faciliter l'accès aux soins de santé, porter assistance aux hôpitaux, aux églises... Bref, des œuvres caritatives et philanthropiques.

Pour tout contact, voici quelques coordonnées : E-mail : carineilunga10@gmail.com / Tel : +243 817576777. Bon vent à cette Star montante !