Sénégal: Attaque de Borofaye - Un million FCFA à chaque famille de victimes (officiel)

Il a été accueilli à son arrivée par des autorités administrative et locale, les députés Demba Keita et Abdou Mbow, en tournée politique dans la région de Ziguinchor depuis samedi, ainsi que par des autorités militaires et des responsables du service des eaux et forêts.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué dimanche un déplacement à Ziguinchor pour se rendre au chevet des blessés et présenter les "condoléances de la Nation" aux familles des victimes. Se disant porteur d'un "message du président Macky Sall", M. Ndiaye est venu avec un million FCFA pour chaque famille, une enveloppe destinée à "permettre d'organiser dignement leur deuil".

