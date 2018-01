Mali: Banque de développement du Mali (BDM-SA) - La direction générale et le personnel rendent hommage à huit agents admis à la retraite

Cette information a été donnée par Mme Diarra Raky Talla, ministre du Travail et de la Fonction… Plus »

Un vibrant hommage a été rendu au Directeur général adjoint sortant, Mamadou Kondo qui pendant plus de trois décennies a servie la banque avec « loyauté et rigueur » est remplacé au poste de Directeur général adjoint par Ibrahima Ndiaye, cadre « émérite », ancien Directeur général de la BDU-Côte d'Ivoire.

