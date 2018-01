Afrique: CAF Awards - Mohamed Salah, joueur africain de l'année

L'attaquant égyptien couronné jeudi dernier à Accra devance sur le podium le Sénégalais Sadio Mane et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Actuellement, tout lui réussit. L'année écoulée, il est passé de l'As Roma à Liverpool. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 38 buts et délivré 19 offrandes décisives. Dans la saison de Premier league en cours, le vice-champion d'Afrique 2017 occupe le deuxième rang du classement des buteurs. Après avoir été sacré Footballeur africain de l'année par la Bbc, Mohamed Salah a été élu Joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) jeudi dernier au Ghana. Avec un total de 625 points, il a surclassé Sadio Mane (507 points) et Pierre-Emerick Aubameyang (311 points). Au palmarès, il succède à l'Algérien Riyad Mahrez et devient le premier Egyptien sacré après Mahmoud Al-Khatib en 1983.

L'Egypte était décidément à l'honneur au cours de la cérémonie des Caf awards, puisqu'elle a remporté le titre de sélection nationale de l'année face au Cameroun et au Nigeria. Son sélectionneur Hector Cuper a quant à lui reçu le prix de l'entraîneur de l'année. En ce qui concerne la Joueuse féminine de l'année, rebelote pour la Nigériane Asisat Oshoala. La machine à but du Dalian Quanjian en Chine devance la Camerounaise Gabrielle Aboudi Onguene et la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana pour son troisième couronnement. Le Wydad Athletic Club, vainqueur de la Ligue des champions de la Caf a été nommé club de l'année. Le prix du meilleur jeune est revenu au Zambien Patson Daka. Au cours de la cérémonie, deux Platinum awards ont été également décernés. Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo, président de la République du Ghana et George Weah, président du Libéria en sont les récipiendaires.