Afrique: Transport ferroviaire - La Ligne Djibouti - Ethiopie a débuté ses opérations commerciales

Longue de 756 km, elle a été construite par 2 entreprises chinoises. Selon l'ambassadeur de la Chine en Ethiopie, il s'agit, à la fois, de la 1 ère ligne ferroviaire électrifiée transfrontalière et de la plus longue ligne ferroviaire électrifiée du continent africain. Le projet offrira à l'Éthiopie, pays enclavé, un accès plus rapide au port de Djibouti, à travers le transport de personnes et un service de fret. La voie ferrée Addis-Abeba-Djibouti a été réalisée grâce à un investissement de 4 milliards USD, dont environ 75% financé par la Banque d'Import-Export de Chine.

La ligne ferroviaire électrifiée reliant Djibouti et l'Ethiopie a officiellement débuté ses opérations commerciales le 1 er janvier 2018 a appris le journal de l'économie sénégalaise auprès de l'agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit et basée à Abidjan Bloomfield Intelligence.

