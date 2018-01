Madagascar: Mahafaly-Rivo Rakotovao - Le torchon brûle

Le président de la République sera obligé de trancher sur ce conflit qui oppose deux importantes personnalités de son régime.

Rien ne va plus entre le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier et le président du Sénat Rivo Rakotovao, alors que le président de la République Hery Rajaonarimampianina hésite à trancher sur ce « conflit » qui oppose deux principales et importantes personnalités de son régime. Et alors que cette mésentente gangrène la stabilité au sommet car elle a un impact négatif aussi bien au sein du gouvernement qu'au niveau de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale.

Le même impact ne serait pas à exclure au niveau du couple présidentiel étant donné qu'il y a eu des moments où le président national du HVM Rivo Rakotovao n'était pas en bons termes avec la Première Dame, ce qui aurait été à l'origine de son déclassement au sein du gouvernement, du numéro Deux en tant que ministre d'Etat en charge des projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement, au numéro trois en tant que ministre auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'Elevage. Le président de la République se prononcera-t-il sur ce bras de fer opposant le locataire de Mahazoarivo à l'homme au perchoir d'Anosikely avant l'élection présidentielle de novembre 2018 ?

Dans l'embarras. D'après nos sources, le locataire d'Iavoloha se trouverait actuellement dans l'embarras. Il hésite à choisir entre un administrateur civil qui, non seulement, dispose de l'Administration en tant que chef du gouvernement, mais aussi maîtrise au bout des doigts les arcanes électoraux, pouvant ainsi assurer sa réélection en 2018, et un président du Sénat qui, non seulement, préside le parti présidentiel, mais également assurera l'intérim à la tête de l'Etat après la démission du président candidat. Ce ne sont pas les « messages » qui manquent ces derniers temps.

A Mahazoarivo, alors que le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier recevait les membres de son gouvernement dans le cadre de présentation de vœux de début d'année, il a officiellement annoncé que Hery Rajaonarimampianina sera le candidat du HVM à la prochaine élection présidentielle. Nos sources ont permis de savoir que Rivo Rakotovao n'a pas digéré cette déclaration car pour lui, c'est le parti qui doit annoncer officiellement cette candidature au cours d'un congrès et non une personnalité du régime qui n'a aucun titre au sein du HVM.

Après cette présentation de vœux du gouvernement, Mahafaly Solonandrasana Olivier a reçu en tant que ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation les 119 chefs de districts qui auront leur rôle à jouer lors de la prochaine course à la magistrature suprême. Encore une occasion pour le Premier ministre de faire croire qu'il dispose de tous les atouts qui lui permettraient d'assurer un second mandat pour Hery Rajaonarimampianina.

Soutien de la Première Dame ? Certaines sources indiquent que dans ce bras de fer avec le président du Sénat, le Premier ministre aurait le soutien de la Première Dame Voahangy Rajaonarimampianina. Ce puissant soutien rend impossible tout projet de destitution contre l'actuel occupant du Palais de Mahazoarivo véhiculé ces derniers temps par certains barons du HVM proches de Rivo Rakotovao. En tout cas, on attend la session extraordinaire du Parlement qui se tiendrait la semaine prochaine d'après le souhait du président de l'Assemblée nationale Jean Max Rakotomamonjy.