Madagascar: Hira gasy - Le match Rainitelo/Rapaolison annulé

Ava a eu raison sur le « hira gasy ».

Décidément, Rainitelo et Rapaolison ne sont pas fait pour s'affronter. Pour la seconde fois, le match entre les deux troupes est annulé.

Leur rencontre aurait été un choc des titans. Tant attendu par les inconditionnels du « Hira gasy », le match au Kianjan'i Mahamasina, entre Rainitelo et Rapaolison a été annulé une fois de plus, hier. Tout était pourtant fin prêt depuis bien longtemps. Les deux troupes ont déjà donné un aperçu de leur armada. Pour sa part, Rainitelo a déjà sorti son « renihira» en clip. « Ny vola tsy ratsy, fa ny olona no antony » a été publié depuis quelques temps.

A l'initial, la rencontre entre les deux troupes a été prévue se tenir le 8 octobre. L'épidémie de la peste sévissant, il a fallu reporter le match ultérieurement. Depuis, les inconditionnels, tout comme les acteurs culturels ont attendu patiemment pour voir les deux troupes s'affronter. A l'annonce de la nouvelle la semaine dernière, les passionnés se sont déjà donnés à cœur joie dans les pronostics. Malheureusement, la météo peu clémente n'a pas permis de concrétiser cette attente.

Il va falloir attendre que la période cyclonique prenne fin, pour ne pas décevoir pour la énième fois les spectateurs. Toutefois, les organisateurs comptent remettre le couvert dès que possible. « Comme le « hira gasy » est en train de retrouver son blason d'or dans la capitale, il faut continuer à promouvoir la discipline », relate l'organisateur. Une initiative épaulée par les passionnés et les promoteurs culturels. Espérant encore que pour la prochaine fois, la peste et le cyclone, ni d'autres catastrophes aient encore raison pour la énième fois sur cette rencontre.