Madagascar: Intempéries - Crues à craindre et risques accrus de glissement de terrain

De même, les risques de crues commencent à se préciser pour Antananarivo où un avis de vigilance rouge est émis. Celui-ci équivaut à un danger imminent et concerne la plaine d'Antananarivo traversée par les rivières Sisaony, Ikopa, et Mamba. Sont concernées par cet avis de vigilance rouge les communes situées dans la plaine d'Antananarivo dans le val de l'Ikopa, en l'occurrence les communes de Masindray, Ambohimanambola, Alasora, Ankaraobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Bemasoandro, Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Ampangabe, Antananarivo, Iarinarivo dans le val de la Sisaony, à savoir les communes de Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe ; et enfin dans le val de l'Imamba à savoir les communes de Sabotsy Namehana, Ankadikely Ilafy, Ambohibao Antehiroka, Talatamaty et Iarinarivo.

Après plusieurs jours de pluies quasi-ininterrompues, le sol est gorgé d'eau. Une situation qui accroît les risques de glissement de terrain et d'éboulement. Ces risques concernent aussi bien les routes que les zones d'habitations. Aussi, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) appelle-t-il à la vigilance face à ces risques accrus de glissement de terrain qui représentent de réels dangers.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.