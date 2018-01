Ile Maurice: Grand-Gaube - Pas de requins près des fermes aquacoles

Elles appartiennent à des coopératives, et la récolte doit se faire dans quelques semaines. «Nous verrons ce que ces fermes apporteront en termes de production de poisson (... ), leur apport économique.» Le ministère de la Pêche devra suivre la situation et voir, à partir de données concrètes, si ces fermes attirent les requins. Cette autorité devra également étudier les statistiques au niveau de la pêche de ces animaux marins.

Vu qu'ils sont remontés sains, saufs et entiers, on peut en déduire qu'ils n'ont pas croisé de grands squales affamés. Ils ont tourné un film et ce n'était pas les Dents de la mer. «Nous n'avons trouvé aucun signe de présence de requin autour de ces cages», explique Anil Gayan.

Il «regrette» que l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM), bien qu'invitée et ayant signifié son intention d'être présente, ne soit pas venue. «Or, un des principaux buts de cette visite c'était de considérer si les craintes exprimées par l'AHRIM sur la présence des requins autour des fermes aquacoles étaient justifiées ou pas.»

