Afrique: Disparition - France Gall s'en est allée

Liant ses actions à la chanson, elle avait sorti les deux albums : Débranche en 1984 et Babacar en 1987, le plus gros succès de sa carrière avec le titre Evidemment, en hommage à Daniel Balavoine décédé dans un accident lors du Paris Dakar.

Les mélomanes africains de France Gall retiendront d'elle son engagement humanitaire dans les années 1980. La star, sur le sillage de son ami Daniel Balavoine, avait mené des actions humanitaires pour l'Ethiopie, le Mali et le Sénégal, rejoignant, entre autres, l'association Action école et l'Action école pompes, appelée aussi opération Delta.

Née le 9 octobre 1947 à Paris, France Gall est la fille du chanteur et parolier Robert Gall auquel on doit le célèbre La Mamma chanté par Charles Aznavour. Malgré sa consécration en tant que chanteuse reconnue, son parcours a été semé d'embuches et de chagrins. La bibliographie qui lui a été consacrée en 2009 titrait d'ailleurs : "France Gall, le destin d'une star courage".

