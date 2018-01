La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne… Plus »

Tout en présentant ses vœux à Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et au gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly, Lazare Djahi a rendu un vibrant hommage au Chef de l'État pour sa "grande vision en matière de décentralisation et de développement local" qui "guide nos actions dans l'application de la politique nationale de décentralisation".

Lazare Dago Djahi, Directeur général de la Décentralisation et du développement local (Dgddl), a eu, la semaine dernière, une rencontre avec la presse à qui il a présenté ses vœux de nouvel an. Il a saisi cette opportunité pour demander aux acteurs du développement dont il a loué le "dévouement" et "l'engagement citoyen", à "œuvrer sans relâche" pour le bienêtre des populations ivoiriennes, leur raison d'être.

