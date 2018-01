Cote d'Ivoire: Peste porcine à Ferkessédougou - 91 millions de FCfa pour le dédommagement

Avec les opérations d'abattage sanitaire, de nettoyage et de désinfection des élevages et des parcours infectés, l'Etat ivoirien aura mobilisé 91 millions de FCfa pour les populations ayant subi le préjudice lié à l'apparition de la peste porcine et ayant conduit à l'abattage de porcs dans le département de Ferkessedougou (nord).

Du 26 au 29 décembre, la première phase de l'opération d'indemnisation a touché 809 éleveurs pour un montant de 82,22 millions de FCfa. La seconde phase qui a débuté le 3 janvier 2018 aura permis d'indemniser 78 éleveurs « retardataires » à hauteur de 8,7 millions de FCfa.

Cette opération du ministère des ressources animales et halieutique intervient dans un contexte marqué par la confirmation, selon le Laboratoire national d'appui au développement agricole (Lanada), de la présence du virus de la peste porcine africaine dans cette localité.

Et un arrêté préfectoral avait même été pris pour circonscrire la maladie. Des mesures sanitaires ont été menées du 5 novembre au 20 décembre 2017, selon une note du ministère de tutelle.

Ces mesures ont permis de limiter la propagation de la maladie dans les zones indemnes. Ainsi, ce sont 31108 porcs qui ont été abattus chez 887 éleveurs ou propriétaires dans les régions du Poro et Tchologo sur une estimation de 3000.

En 2014, les sinistrés de la peste porcine africaine du département de San Pedro (sud-ouest) étaient à 95% des éleveurs modernes. Par contre, dans la région du Tchologo, les élevages ayant fait l'objet d'abattage sanitaire étaient des animaux en divagation, appelés « élevages traditionnels ».

C'est au total, 250 millions de FCfa que l'Etat a mobilisé depuis que la maladie a été déclarée. En plus de l'indemnisation, cette somme aura permis, entre autres, de mener des missions d'investigation dans les zones concernées et à risque, le recensement et la surveillance sanitaire, le contrôle des mouvements dans toutes les zones d'élevage porcin dans le pays.

À partir du mois prochain, l'Etat entend mettre en place, sur trois mois, 20 élevages de sentinelles. Objectif : confirmer ou infirmer la circulation du virus.

Cette opération, rappelle Kouadio Adaman, le directeur des services vétérinaires, est « une mesure préalable à toute relance d'élevage dans les zones contaminées ».