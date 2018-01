Tunisie: Priorités et détermination

Ouvrant la réunion, Mme Radhia Jerbi, présidente de l'organisation, a insisté sur l'impératif de fixer les grandes lignes du nouveau programme de l'Unft ; un programme qui aura pour finalité de contribuer à la réussite des stratégies nationales dans le strict respect des conventions et protocoles internationaux, ratifiés par la Tunisie dont la Résolution 13/25, la convention internationale d'Istanbul et celle de Rome. La présidente a appelé les présentes à œuvrer ensemble, dans un climat de concertation, de dialogue et de complémentarité afin de relever les défis fixés.

Après la séance inaugurale, quatre ateliers de travail ont permis aux participantes de décortiquer moult questions et problématiques ayant trait à l'intégration effective des femmes dans la dynamique de développement. Le premier atelier a été axé sur la question des droits humains des femmes. Les participantes à cet atelier auront pour mission immédiate de préparer le terrain aux élections municipales via la formation et la sensibilisation. La formation des femmes candidates et têtes de liste sera assurée parallèlement à celle spécifique aux candidates membres. Les formatrices s'appliqueront aussi à la simplification des différents articles régissant la loi électorale pour une meilleure vulgarisation de l'information.

L'objectif étant de former pas moins de dix mille femmes. L'Unft s'appliquera aussi à sensibiliser les femmes à l'importance des municipales pour les inciter à exercer leur droit-devoir électoral. Par ailleurs, les participantes ont appelé à l'adoption urgente de plusieurs textes de loi, et ce, afin de faire face à la violence à l'égard des femmes et des catégories vulnérables. Il est temps, en effet, d'instaurer des lois plus fermes sur la violence sexuelle, physique, mais aussi sur l'inceste, le viol et le harcèlement sexuel.

L'enseignement pour tous !

D'un autre côté, la culture, l'éducation et la lutte contre l'analphabétisme ont été débattues dans le deuxième atelier de travail. Parmi les grands objectifs fixés dans ce domaine, l'on note la création de nouveaux centres d'enseignement pour adultes, la lutte contre l'abandon scolaire et contre l'emploi des enfants mineurs. Les participantes ont été unanimes quant à la nécessité d'intégrer la question de genre dans les programmes scolaires.

Le troisième atelier a été destiné à la santé et à l'environnement. L'intérêt est, plus que jamais, accordé à l'amélioration des prestations sanitaires en faveur des femmes dans le milieu rural ainsi qu'à l'amélioration des indicateurs relatifs à la santé maternelle et reproductive. La situation sanitaire exige plus d'efforts de la part des parties concernées pour garantir l'accès gratuit aux services de soin et lutter plus efficacement contre la prolifération des maladies réémergeantes.

Quant au quatrième atelier de travail, il a porté sur l'économie solidaire et sociale. L'Unft s'activera à soutenir les femmes artisanes dans la commercialisation et la promotion de leurs produits. Elle veillera aussi à leur formation afin qu'elles puissent maîtriser et exploiter au mieux les nouveaux moyens de communication. Les participantes ont insisté sur la nécessité d'impliquer l'Unft dans le projet concocté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance relatif à l'économie solidaire.