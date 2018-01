Tunisie: EST, unique leader de la poule B

La huitième journée de la phase initiale nous a apporté une certitude.

Ainsi, à deux rounds de la fin et comme on s'y attendait, Club Sfaxien, Etoile du Sahel, Espérance de Tunis et Saydia de Sidi Bou Saïd forment le groupe du play-off. Un premier verdict qu répond à la logique. Reste à savoir l'ordre des rencontres du play-off aussi bien qu'en play-out. Cela est tributaire du classement final de l'actuelle étape.

Brillant succès de l'Espérance à Sidi Bou Saïd lui permettant de se détacher de son adversaire du jour, la Saydia, pour occuper seule la première place de la seconde poule. Ce fut donc la première défaite de la Saydia. Celle-ci devra gagner ses deux dernières rencontres pour retrouver le leadership. Sachant qu'il reste à l'EST un seul match étant exempte l'ultime journée.

Il sera fort probable de recourir au calcul des sets average pour que les «Sang et Or» et les banlieusards se départagent.

Leur face-à-face d'avant-hier a drainé la grande foule et a été dans une grande partie dominé par l'EST. Revanchards et bien appliqués, les protégés de Nizar Chkili ont stoppé les banlieusards dans leur élan et dans leur fief.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux en remportant même avec une certaine aisance le set inaugural 25-21. Ils ont donné l'impression qu'ils vont imposer encore leur loi et rééditer l'exploit de l'aller. Ce ne fut qu'une illusion. Un début fracassant puis après presque rien.

Avec un visage totalement différent, l'EST n'a point cédé aux tergiversations prenant les choses en main. Ce fut presque un sans-faute durant la suite du débat pour les coéquipiers de Ilyès Karamosli qui firent preuve de beaucoup de disponibilité, d'allant et de maîtrise des nerfs pour réaliser des points précieux tant au niveau des filets où l'application fut de mise qu'au service. Ce qui a énormément compliqué la tâche et brouillé les cartes de leur opposant.

Les trois sets restants ne furent donc qu'une succession de mouvements des «Sang et Or» variés et bien ponctués, 25-21, 25-19 et 25-15.

L'Etoile du Sahel se détache de son invité la Mouloudia de Boussalem en seconde position de la première poule.

Le métier de l'ESS a pesé face à l'ambition de la MSB qui s'est contentée du second set 22-25.

Le reste des sets a été dominé nettement par les locaux. 25-17, 25-14, 25-19.

La journée a été favorable aussi aux deux clubs de Sfax, l'USTS et l'ASPTTS qui ont mis fin à leur série noire. Si les Transporteurs n'ont pas fait de détails pour venir à bout des Aviateurs par trois sets à zéro 25-21, 25-15, 25-17, les Postiers ont cravaché dur pour s'approprier les trois points de la victoire en offrant l'hospitalité aux Kélibiens qui ont tout tenté pour renverser le cours des choses, mais en vain. 25-23, 24-26, 25-22, 26-24.

Résultats

Poule A

ESS-MSB 3-1

USTS-TAC 3-0

CSS exempt

Poule B

SSBS-EST 1-3

ASPTTS-COK 3-1

ASM exempt

Classements

Poule A

Pts J

1) CSS 14 5

2) ESS 13 5

3) MSB 10 7

4) TAC 5 6

5) USTS 3 7

Poule B

Pts J

1) EST 18 7

2) SSBS 15 6

3) ASM 6 6

-) COK 6 6

5) ASPTTS 3 7