Tunisie: Favorable au CA !

Chose faite

L'ESR, l'ESS et l'USM ont confirmé leurs qualifications au play-off. Ce n'est pas un secret. Ils sont sur une autre planète par rapport aux autres clubs. L'ESR a battu sur un score large (88-33) face à une USAnsar à la dérive. Quant à l'ESS, elle conserve son leadership au groupe B après avoir battu l'ASH, alors que l'USM a pris le dessus aisément sur EZS. Les Etoilés ont livré le strict minimum, l'essentiel étant de gagner. Maintenant, c'est la course au play-off pour trois places restantes. Ça va être une course impitoyable entre l'ESG, le CA et la JSK au groupe A, et entre la JSM et EZS au groupe B.

Résultats

Groupe A

USAnsar-ESRadès 33-88

CAfricain-ESGoulette 86-64

Groupe B

ESSahel-ASHammamet 74-66

USMonastir-Ezzahra 67-47

ASMarsa-SNabeulien 53-73

Classements

Groupe A

Pts

1/ ESR 18

2/ CA 17

3/ ESG 16

4/ JSK 15

5/ DSG 13

6/ USA 10

Groupe B

Pts

1/ ESS 19

2/ USM 18

3/ EZS 16

4/ JSM 14

5/ ASH 12

6/ SN 11

7/ ASM 8