Tunisie: Saber Khelifa prolonge jusqu'en 2019

L'ESS piste Zaki

L'Étoile Sportive du Sahel a officiellement présenté une demande de prêt de six mois au club égyptien Smouha SC concernant le joueur Mohamed Ahmad Zaki. Ancien d'Al Ahly et d'ENPPI, le transfert de Zaki sera accompagné d'une option d'achat à la fin de la période de prêt. Smouha, qui occupe la 6e place du classement du championnat égyptien, étudiera la proposition étoilée dans les jours à venir

Wajdi Majeri au COM

Le Club Olympique de Médenine vient d'engager le gaucher Wajdi Majeri pour un an et demi. Sans club depuis le mois d'août après une aventure aux Emirats Arabes Unis avec le club de division 2, Al Dhaid, Majeri était passé par l'Etoile Sportive du Sahel, la Jeunesse Sportive Kairouanaise, le Stade Gabésien ainsi que l'Espérance Sportive de Zarzis. Il s'agit du cinquième renfort du COM dans ce mercato d'hiver.

Kamergi à EGSG

Fraj Rejeb, ancien attaquant de l'Espérance Sportive de Zarzis a signé un contrat d'une durée de deux ans et demi avec El Gawafel Sportive de Gafsa. Un accord officiel a été aussi conclu avec le joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, Rafik Kamergi. Ce dernier a signé un contrat d'une durée de six mois sous forme de prêt.

Camus à Malines

Le milieu de terrain, Fabien Bachir Camus, sans club depuis septembre, vient de s'engager avec le club belge de KV Malines. A 32 ans, le Franco-Tunisien est à sa 4e expérience en Jupiler Pro League. Son nouveau club est avant-dernier du classement après 21 matchs.

Hamdi Naguez vers Coutrai

Le joueur étoilé intéresserait un club français et Courtrai. Le club belge aurait proposé à l'ESS 600 mille euros et 10% du montant d'un éventuel transfert du joueur. Ce dernier étudierait toutes les offres en compagnie de Ridha Charfeddine.

Mehdi Ouedherfi et Ghazi Ayadi rempilent

Le Club Africain a annoncé que les contrats de Mehdi Ouedherfi et de Ghazi Ayadi ont été prolongés de trois saisons. Les deux jeunes milieux de terrain sont désormais liés au club de Bab Jedid jusqu'au 30 juin 2021.

Affaire Opoku : le président de Chelsea bientôt à Tunis

Le problème entre le Club Africain et l'ancien club de Nicholas Opoku devrait être résolu très prochainement. Le comité provisoire du club de Bab Jedid a bien avancé dans les négociations avec le président de Chelsea, Berekum. Ce dernier débarquera à Tunis dans les prochains en compagnie du défenseur central qui reprendrait les entraînements avec ses coéquipiers. La direction clubiste tentera de trouver une solution avec le club ghanéen pour le paiement du montant du transfert.

Rouid au SSS

Le Stade Sportif Sfaxien a recruté le défenseur central Hamdi Rouid (ex-ST et CSS).

Chaâr et Saïdi au CSHL

Le Club Sportif d'Hammam-Lif a recruté au mercato d'hiver Chedly Chaâr et Mohamed Saïdi.

Karda et Salah à JS

Jendouba Sport a recruté au mercato d'hiver deux attaquants: Malek Karda et Ali Salah.

CSHL : contrat de 5 ans pour trois jeunes

Le Club Sportif d'Hammam-Lif a fait signer un premier contrat professionnel de cinq ans à trois jeunes joueurs: le défenseur Souhayl Ktari, l'attaquant Nasreddine Hammami et le milieu défensif Bechir Gharbi.

Youssef Trabelsi bientôt Stadiste

Youssef Trabelsi va quitter le Stade Africain de Menzel Bourguiba, leader de la poule B en deuxième division, pour signer en faveur du Stade Tunisien.