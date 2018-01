Sénégal: Attaque dans la forêt de Bayotte - Un torrent de condamnations à Dakar

« Ceux qui ont commis cet acte ignoble ne sont pas des êtres humains. Ce sont des lâches », résume-t-il, appelant à une réaction « rapide et vigoureuse » des forces de défense et de sécurité. Le pompiste Badara Diop, lui également, ne s'explique pas cette attaque. « Non seulement, je suis surpris mais je ne comprends pas du tout », dit-il, meurtri.

Dakar est sous le choc. On l'a constaté dans les rues hier. Et les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer ce qui s'est passé dans l'arrondissement de Niassya, département de Ziguinchor. « C'est un acte barbare, inadmissible », commente Samaba Dioulé Mbaye, enseignant à la retraite. Assis devant une station d'essence, l'homme dépité ne cache pas son indignation.

