Sans Christian Madédé, non convoqué, et sans briller, l'OM se qualifie aux dépends de Valenciennes (1-0).

Strasbourg élimine Dijon après prolongations (3-2). Sans Eden Massouema et Arnold Bouka Moutou, restés sur le banc, ni Dylan Bahamboula, non convoqué.

A la 102e, le natif de Brazzaville est ceinturé par Carrique : l'arbitre donne le rouge et désigne le point de penalty. Sans trembler, Douniama se charge de la sentence et bat Costil (2-1, 103e).

Mais l'ancien Guingampais n'a jamais renoncé et a continué à mettre la défense bordelaise sous pression. A la 30e mn, lancé dans l'axe, il effectue un contrôle parfait et tire du gauche. Costil réalise l'arrêt (30e). Bordeaux ouvre finalement le score par Sankharé, ancien coéquipier de Douniama à Guingamp (37e mn).

Ladislas Douniama terrasse, le 7 janvier, Bordeaux et envoie Granville en 16e de finale. Vainqueur de l'édition 2014 avec Guingamp (sans jouer la finale), Douniama était titulaire face aux Girondins de Jocelyn Gourvennec. Le meilleur buteur de l'équipe normande (sept buts en huit matchs toutes compétitions confondues) a débuté le match de la pire des manières avec un penalty trop mou et facilement arrêté par Costil (9e mn).

