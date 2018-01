Congo-Brazzaville: Statistiques - Bientôt de nouvelles données sur la démographie et la santé au congo

L'Institut national de la statistique (INS) lancera, dans un futur proche, la troisième enquête démographique et de santé (sida et paludisme) de la République du Congo, afin de produire des données fiables et actualisées, utiles à la prise de décisions.

Prélude à l'investigation qui bénéficiera de l'appui technique des experts d'ICF International, l'INS a organisé, du 5 au 6 janvier à Brazzaville, grâce à l'aide financière du Projet de renforcement de capacités en statistique, un atelier d'harmonisation des points de vue.

« La combinaison de ces enquêtes vise à minimiser les coûts en matière de production statistique et fournir aux décideurs une gamme élargie d'indicateurs sociodémographiques et sanitaires permettant d'élaborer et de suivre objectivement la politique de santé », a souligné le directeur de l'INS, Gabriel Batsanga.

Il a, par ailleurs, relevé que les indicateurs qui seront issus de cette importante investigation combleront, sans doute, les besoins sans cesse croissants et diversifiés en informations statistiques de qualité, indispensables au gouvernement.

Notons que pour raccourcir le calendrier de l'enquête (exécution simultanée de la collecte et la saisie des données par les agents de terrain) et disposer rapidement des résultats, la collecte des données pourrait être réalisée à l'aide des tablettes PC (système d'interview assisté par ordinateur), indique le communiqué de presse relatif à cette enquête.

Depuis janvier 2016, le monde a officiellement lancé le Programme 2030 pour le développement durable, un plan d'action transformateur fondé sur dix-sept Objectifs de développement durable (ODD). Celui-ci a pour but d'aborder les défis urgents et mondiaux des quinze prochaines années.

Le passage des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) aux ODD nécessite la production des données pour renseigner les nouveaux indicateurs et d'actualiser ceux des OMD maintenus dans les ODD. La dernière enquête démographique du Congo remonte de 2012.