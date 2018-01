Congo-Kinshasa: Sinistre - Une délégation gouvernementale visite les communes inondées de Kinshasa

Après Lingwala, Félix Kabange Numbi et Joseph Kokonyangi se sont rendus au quartier Socopao, dans la commune de Limete. Là-bas aussi, ils ont constaté avec regret le débordement total de la rivière Yolo. Conséquence : la population environnante est exposée à des inondations et à la mort certaine. Les deux membres du gouvernement ont échangé sur place avec la population. « Des mesures urgentes doivent être entreprises », ont-ils soutenu.

Accompagnée du ministre provincial des Infrastructures, Robert Luzolanu, et du directeur général de l'Office des voiries et drainage (OVD), la délégation gouvernementale a commencé sa visite dans la commune de Lingwala, précisément sur l'avenue Mushi où les travaux de construction de caniveaux ont lieu.

Après la pluie, vient le beau temps dit-on, mais au regard des pertes matérielles et humaines enregistrées lors de l'averse qui s'est abattue du 3 au 4 janvier sur la capitale, Kinshasa est encore aujourd'hui loin de confirmer la véracité de cet adage. Maisons emportées, digues ayant cédé, lits des rivières débordés, ponts submergés, dysfonctionnement de réseaux d'évacuation et de canalisation des eaux, quarante-quatre personnes décédées, tel est le triste bilan du sinistre, après cette forte pluie.

Le ministre de l'Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi, et son collègue de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, étaient sur le terrain le 7 janvier, pour se rendre compte des pertes matérielles et humaines enregistrées après l'averse qui s'est abattue sur la capitale du 3 au 4 janvier.

