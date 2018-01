Congo-Brazzaville: Cabinet du chef de l'Etat - Dissolution de la maison militaire du président de la République

Un décret du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, daté du 3 janvier 2018, prononce la dissolution de la maison militaire dont dépendaient jusque-là certaines structures rattachées au cabinet du chef de l'Etat. Il décide aussi du redéploiement des personnels, matériels, de la documentation, des équipements et des infrastructures qui relevaient naguère de ces structures.

Suivant le même décret, la direction générale de la sécurité présidentielle, la garde républicaine, la grande chancellerie des ordres nationaux (structures dites opérationnelles) sont désormais placées sous l'autorité directe du président de la République.

Sont réintégrés à leurs hauts commandements d'origine, poursuit le décret, les personnels de la force publique qui composaient le cabinet du chef de la maison militaire du président de la République, la direction de la défense et de la sécurité, la direction de la logistique et des infrastructures, la direction de la documentation, la direction de la sécurité militaire, la direction des transmissions, la direction des ressources humaines, la direction de l'administration et des finances.

Autres précisions : la double tutelle des personnels de la force publique évoluant au sein des administrations et services civils de la présidence de la République. Le décret stipule, en effet, que ces personnels sont gérés administrativement par leurs utilisateurs et techniquement par les commandements de leurs corps d'origine, tandis que les matériels, la documentation, les équipements et les infrastructures ayant appartenu aux structures de la maison militaire sont, souligne le décret, « réservés pour emploi à l'état-major particulier du président de la République ».

Enfin, le décret charge le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, de « prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires relatives » à son application. Pour rappel, la maison militaire du président de la République fut créée par décret, le 4 novembre 1997, et réorganisée en avril 2003.