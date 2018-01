Congo-Brazzaville: Une unité de traitement de choléra installée au Camp Luka

A la semaine 51, en effet, huit cent cinquante-six cas dont trente-quatre décès ont été reportés dans cinquante-sept zones de santé de quinze provinces du pays. Pour ce qui concerne Kinshasa, la source rapporte qu'entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017, cent trente- trois cas de choléra, dont douze décès, ont été notifiés dans les zones de santé touchées, notamment le quartier Camp Luka, dans la zone de santé de Binza Météo, et le quartier Lubudi Luka, dans la zone de Kintambo.

Dans cette unité, les patients sont pris en charge médicalement. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit sur le terrain, avec le concours de quelques partenaires, les enquêtes en vue d'identifier les cas suspects et les lieux de leur provenance afin d'interrompre la chaîne de transmission à travers une série d'activités communautaires, notamment la création des points de chloration communautaires qui sont ouverts dès 6h du matin, en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des communautés affectées. Des campagnes de sensibilisation sont menées au niveau des quartiers grâce aux visites domiciliaires journalières pour partager les messages ayant trait à la maladie et pour aider la population à se protéger contre la maladie, d' identifier les cas suspects et leur procurer des doses de doxycycline.

