Madagascar: L'OMS encourage les investissements dans le système de santé pour lutter contre la peste

« Nous devons maintenir un système d'alerte et de réponse solide pour détecter rapidement et répondre aux nouveaux cas de peste au fur et à mesure qu'ils apparaissent », a déclaré le Dr Moeti.

L'OMS continuera de soutenir la préparation, le contrôle et la réponse à la peste, et nous appelons nos partenaires internationaux dans le domaine du développement à nous aider à mettre fin aux épidémies humaines.

Dr Tedros a remercié les autorités nationales pour leur leadership et leurs partenaires pour leur soutien lors de la récente épidémie de peste qui a fait plus de 200 morts en quatre mois.

Il doit également visiter également un centre de traitement de la peste et le Centre national opérationnel et stratégique de surveillance épidémiologique.

Lors de sa visite de trois jours, le chef de l'OMS doit rencontrer des survivants de la peste et des familles affectées, des ministres, le Président ainsi que des représentants des agences des Nations Unies et des organisations partenaires.

« Madagascar peut faire disparaître les épidémies de peste grâce à des investissements stratégiques dans son système de santé - y compris un meilleur accès aux soins, une meilleure préparation, une meilleure surveillance et une meilleure capacité d'intervention, et la mise en œuvre du Règlement sanitaire international », a déclaré le Dr Tedros, cité dans un communiqué de presse.

