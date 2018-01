Cote d'Ivoire: Dia Mamadou-Lys de Sassandra - « Anouma peut régler le problème du foot ivoirien »

La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne… Plus »

Tout peut se régler sans conflits. J'ai des amis présidents qui veulent la paix et ils veulent la paix avec Sidy, Anouma, Bictogo, Me Roger Ouegnin ... . Nous ne voulons pas voir l'un contre l'autre, non. Nous ne voulons pas de ça.

Personne n'est venu nous proposer 200 ou 300 millions FCFA par an. Je n'entends rien, on ne propose rien . Sauf le fait qu'il faut enlever Sidy.

En réalité, tous ces protagonistes sont des personnes qui se connaissent, qui se parlent. Ils auraient pu s'asseoir, discuter et régler le problème entre eux et prendre des décisions à appliquer.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.