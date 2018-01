C'est le souhait exprimé par le ministre de l'Economie numérique et de la Communication. Arouna Modibo… Plus »

Par ailleurs, le ministre du Travail et de la Fonction publique a affirmé que onze travailleurs en activité ont illégalement perçu une indemnité de salaire de 111.301.270 FCFA et 47 autres ayant bénéficié des arriérés de salaire, ont illégalement perçu des indemnités de réinsertion d'un montant de 258.940.605 FCFA.

« Dans cette décharge, il était prévu 248 177 869 FCFA d'arriérés de salaires, 1. 433.358.483 FCFA pour la réinsertion des travailleurs licenciés, 408 688 330 FCFA et 9 775 038 FCFA pour la réinsertion des partants volontaires et les saisonniers ont été versés aux propriétaires et à leurs ayant droits, à la date du 3 juin au 30 septembre 2010 », a-t-elle détaillé.

Selon elle, les travaux de la commission ont démontré l'existence d'un état de paiement du montant promis par le gouvernement à travers le ministère de l'Economie et des Finances. Pour preuve, le ministre du Travail et de la Fonction publique dit avoir disposé de la décharge des représentants des travailleurs de HUICOMA-SA.

