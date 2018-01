« Encore une grande première pour cette 10ème édition de l'Africa Eco Race avec un tracé inédit lancé sous quelques gouttes de pluie qui ont pu bien tasser la poussière. 436 kilomètres de spéciale ont amené les participants à Bir Anzaran en passant par le tapis roulant du phosphate de Laayoune ».

Un parcours très rapide et parfois compliqué en navigation selon les organisateurs ; ce qui a permis au rallye de filer tout droit vers le sud par la piste et de finir avec 174 kilomètres de liaison avant de rejoindre Dakhla pour une journée de repos bien méritée.

Vladimir Vasilyev toujours en tête dans la catégorie auto-camion, Paolo Ceci solide aux commandes de la moto ont bouclé cette semaine de course sur la première marche du podium de ce 10e Africa Eco Race qui débarque dès demain en territoire mauritanien.

Une 5e étape qui a vu le duo russe Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov prendre de l'avance sur ses concurrents dans une épreuve qui pointait à une vitesse moyenne de 145 km/h.

Une spéciale très roulante qui a vu les vainqueurs du jour s'assurer une légère avance au classement général avant d'attaquer les dunes de Mauritanie que leurs principaux concurrents attendent avec impatience.

Dans cette mêlée, les Français Mathieu Serradori et Fabian Lurquin ont terminé la spéciale en 2e position avec un temps de 3h05'35, soit 6'12 de plus que les leaders.

Ce qui les amène à enregistrer un temps de 16'35 au général et conforter leur avance sur l'autre duo français Pascal Thomasse et Pascal Larroque, de plus d'une heure derrière au général en prenant la 6ème place.

Patrick Martin et Didier Bigot (France) se sont, quant à eux, contentés de la 3e place de la course d'étape devant le trio néerlandais Gérard De Rooy, Darek Rodewald et Moi Torrellardona.

Pour sa première participation, 10 ans après celle de son père, Gérard De Rooy va pouvoir se reposer l'esprit tranquille avec une belle 5ème place au général.Dans la catégorie des motards, le Norvégien Pal Anders Ullevalseter, double vainqueur, a été contraint à l'abandon de la spéciale de la veille pour un problème mécanique.

Même si la bataille pour la victoire est terminée pour lui, il s'est amusé à partir de la dernière place pour remonter et doubler ses concurrents. Il réalise le meilleur chrono en 4h00'11» soit 4 minutes de moins que l'Italien Paolo Ceci.

Le jeune portugais Luis Oliveira est quant à lui encore sur le podium même s'il perd quelques minutes sur Paolo Ceci toujours en tête au classement général.

Pour cette première semaine de course qui vient de se terminer, il faut noter la belle opération en Ssv du couple français Loic Bonnevie et Sophie Hamys qui grimpent dans le top 20 en prenant la 18ème place au classement général.

Aujourd'hui, la caravane observera une journée de repos, du côté de Dakhla près du célèbre spot de Kitesurf où le bivouac donne directement sur la plage, le temps de prendre soin des véhicules et des organismes.