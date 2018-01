Sénégal: Parti socialiste - Niokhobaye Diouf invite à des tournées d'animation

D'après lui, il faut qu'Ousmane Tanor Dieng reprenne le cap, en allant vers des tournées d'animation du parti. « Je pense que ces activités sont plus utiles pour nous. Au Ps, les positions émanent des militants du parti. Il faut d'ores et déjà dire que notre parti soutiendra le Président Macky Sall. Cela n'engage que ma personne, parce qu'il nous sera difficile de soumettre aux Sénégalais un projet outre que celui construit avec la mouvance présidentielle », a déclaré M. Diouf qui dit assumer le bilan du septennat du Président en exercice.

Membre de la Cellule des cadres, Niokhobaye Diouf se dit favorable à une animation du Parti socialiste. « On devrait sortir de la logique de développer une communication autour de Khalifa Sall et Cie. On a passé ces trois dernières années à polémiquer sur eux. Nous devons penser aux enjeux du parti qui sont tout aussi importants », a dit, hier, Niokhobaye Diouf, responsable Ps et secrétaire général de la Coordination de Fatick commune.

