Sénégal: Le Mouvement «Lou Jot Yombe» s'engage à réélire Macky Sall

L'annonce a été faite samedi lors de la troisième édition de la conférence religieuse des femmes membres du mouvement «Lou Jot Yombe». Une occasion pour le président, l'ancien député Oumar Sy, d'offrir à ces femmes des billets d'avion pour le prochain pèlerinage à La Mecque. «A travers les financements que nous leur donnons, les femmes pourront ainsi mettre en place une politique de développement. notre mouvement va les appuyer par rapport aux métiers aéroportuaires mais également par rapport à l'avenir de Mbour», a souligné Magatte Diop, présidente des femmes du mouvement. Selon elle, «Lou Jot Yombe» est un mouvement politique membre de la coalition «Benno Bokk Yakaar» (Bby) qui travaille, de façon constante, pour le Président Macky Sall, à travers ses actions et sa vision, et s'est engagé pour sa réélection, dès le premier tour, en 2019.

