Sénégal: Ousmane Tanor Dieng sur le drame en Casamance - «C'est une question d'une extrême gravité»

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales a regretté le drame qui s'est passé samedi en Casamance. « C'est une question d'une gravité extrême ! », a dit Ousmane Tanor Dieng, samedi à Mbour, en marge de la finale de la Coupe de la Ligue de Football amateur dont il était le parrain.

« Je n'en connais pas encore les causes ni l'ampleur mais je sais déjà que 13 vies humaines sont perdues dans cette partie du Sénégal qui est la Casamance. Ça fait mal au cœur et vraiment je suis effondré », a-t-il ajouté. Cela dit, il a souhaité des autorités que l'on puisse, par une enquête minutieuse, savoir ce qui s'est passé, prendre les mesures appropriées et faire de sorte que de tels événements ne se reproduisent plus. Cet acte s'est produit au moment où les autorités sénégalaises, en particulier le chef de l'Etat, déploient de gros efforts pour accompagner le processus de paix.

D'autant plus que, selon lui, « il y avait quand même plus qu'une accalmie, une stabilisation de la situation en Casamance. Et un événement comme ça fait beaucoup de peine. Parce que je sais les efforts qu'il est en train de faire pour que la paix revienne en Casamance ». Après avoir exprimé sa compassion « aux populations de Casamance, aux familles qui ont perdu leurs enfants ainsi qu'au président de la République lui-même », il espère que ça s'arrête là et que de pareilles situations ne se reproduisent plus jamais.