L'auteur révèle que les divers acteurs qui gravitaient autour de l'arachide ont mis à genou la filière. Cette multitude d'acteurs, rapporte Hamady Oumar Bocoum qui a fait le résumé de l'ouvrage, « étaient unis par l'arachide mais mus par des intérêts bassement matériels ». Dans ce regroupement hétéroclite, il y avait peseurs de coopératives rurales, gérants de secco, contrôleurs-payeurs, magasiniers mais aussi des fonctionnaires. L'auteur accuse la plupart de ces fonctionnaires d'être « en collusion avec des présidents de conseil rural et autres agents des administrations publiques ». Beaucoup d'entre eux, souligne l'auteur, ont été les « véritables prédateurs de notre économie ». Mais d'autres sont restés des fonctionnaires modèles qui ont fait de leur travail un sacerdoce. Cependant, racontent l'auteur, les fonctionnaires qui s'aventuraient à dénoncer ces pratiques nébuleuses dans le système ont été parfois liquidés. A cause de ce système bien huilé de la base au sommet, l'auteur indique que ces « prédateurs » sans vergogne « ont appauvri des décennies durant le paysan sénégalais sur tous les segments de la filière arachidière ».

