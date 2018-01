Sénégal: Congrès de la Ligue démocratique - La Conférence nationale donne rendez-vous au 17 février prochain

D'ores et déjà, il a été donné mandat au comité préparatoire pour effectuer tout le travail d'information et d'organisation d'avant congrès. D'ailleurs ce congrès se justifie selon Souleymane Guèye Cissé car, depuis juillet dernier, les mandats sont épuisés. Une fois ce congrès organisé, la Ld continuera-t-elle de rester à «Benno Bokk Yaakaar» ou va-t-elle présenter son candidat en 2019 ? Toutes les réponses seront apportées à l'issue de cette grande rencontre du 17 février prochain.

« Nous avons profité de cette conférence nationale pour installer le présidium du comité préparatoire du 8ème congrès qui est présidé par Mamadou Fall, secrétaire à l'organisation. Il est accompagné de Balla Timéra, secrétaire national chargé des finances et de la logistique et par Pape Sarr, secrétaire national chargé de l'administration », a expliqué Souleymane Guèye Cissé, secrétaire général national de la Ld par intérim et coordonnateur du mouvement dissident « Ld Debout ».

