Sénégal: Patrimoine culturel - La place «Pënc Buur» de Foundiougne réhabilitée

La mythique place « Pënc Buur » de la commune de Foundiougne vient d'être réhabilitée.

Cette place publique est le dépositaire des valeurs et traditions ancestrales de cette cité, selon le maire de la ville, Babacar Diamé.

Le centenaire de la commune de Foundiougne, célébré les 29, 30 et 31 décembre dernier, a eu le mérite non seulement de remobiliser les habitants et de revisiter le passé de la vieille presqu'île, mais surtout de donner l'occasion aux responsables communale d'avoir eu l'idée de réhabiliter cette place mythique.

Cette place royale communément appelée par les habitants « Pënc Buur », a retrouvé ainsi son statut symbolique au milieu duquel trônait un arbre, « Mbuul », de son nom scientifique « Celtis intégrifolia » depuis le 12e siècle. Un arbre qui, selon le maire de Foundiougne, Babacar Diamé, « est tombé certes mais ne meurt jamais.

Car, aujourd'hui, nous l'avons réhabilité pour en faire un patrimoine historique avec son gros tronc debout, qui rend grâce à Dieu ». M. Diamé renseigne « qu'à l'époque, toutes les décisions des anciens étaient prises sur cette place mythique. Les populations y organisaient toutes leurs manifestations, et toute femme mariée devant rejoindre le domicile conjugal avec ses accompagnantes s'y rendaient en chantant et dansant à travers un cortège qui faisait trois tours du « Mbuul » (arbre).

Par ailleurs, explique le maire Babacar Diamé, « pendant l'hivernage, quand la pluie tardait à tomber, hommes et femmes organisaient ce qu'il est convenu d'appeler le « Bawaane » ou carnaval pour solliciter de l'eau et une pluie tombait avant la fin de la manifestation ». Pour dire donc, indique le maire de la commune de Foundiougne, que « cette place est un dépositaire des valeurs et des traditions ancestrales ».