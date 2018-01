Sénégal: Dividende démographique - Le Fnuap va accompagner la commune de Gueule-Tapée

A travers le dividende démographique, le Fnuap veut améliorer les conditions de vie des populations. L'annonce est du maire (Gueule Tapée-Fass-Colobane) Ousmane Ndoye qui a présidé la cérémonie scellant leur collaboration vendredi dernier.

Une convention de partenariat vient d'être établie entre la commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane et le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) à travers le « Projet dividende démographique ». Ceci vise à transformer le poste de santé de Fass en centre de santé.

Selon le maire Ousmane Ndoye, cette importante initiative du Fnuap a pour but, encore une fois, d'assister les pays en voie de développement, notamment les pays africains qui aspirent tous à l'émergence économique. « Le dividende démographique correspond à la croissance économique potentielle liée à l'évolution de la pyramide des âges de la population.

Il s'agit, en particulier, de favoriser la croissance de la population active par rapport à celle inactive », a dit M. Ndoye. D'après le premier magistrat de la commune, un pays peut profiter du dividende démographique avec une croissance économique rapide, si les bons investissements économiques, sociaux et politiques élaborés en matière de santé, d'éducation et de gouvernance sont menés conséquemment pour l'épanouissement des populations, actrices et cibles desdites politiques. « Dans ce cadre, une politique massive et efficiente de l'emploi est aussi une exigence qui devra être suivie de manière rigoureuse ; faute de quoi les résultats escomptés risquent de ne pas être au rendez-vous », a-t-il déclaré, non sans saluer le Fnuap qui a pris la commune pour servir de collectivité pilote. « Pour cette phase test, le Fnuap compte réhabiliter tout d'abord notre poste de santé à Fass en y construisant une maternité dernier cri avec tout l'équipement adéquat. Cette option qui va désengorger l'hôpital Abass Ndao rejoint bien l'approche de dividende démographique qui privilégie la satisfaction des besoins primaires des populations que sont la santé et l'éducation.