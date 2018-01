Sénégal: Pr Ibrahim Ama Dième, Groupe de réflexion «Paix en Casamance» - «Je m'incline devant leur mémoire»

« Je m'incline devant la mémoire de toux ceux qui sont tombés et présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à l'ensembles des autorités politiques et administratives de la région de Ziguinchor, en particulier celles de l'arrondissement de Niassya qui a connu ce drame.

Ce qui s'est passé a surpris l'ensemble des observateurs de la situation en Casamance parce qu'on nous avait habitué à une accalmie qui a été la plus longue et pratiquement la plus totale, avec un sentiment partagé d'une volonté d'aller vers une paix définitive. Ce qui fait que lorsque nous avons appris ce qui s'est passé, ça a été très douloureux pour ceux qui souhaitaient que, suite à l'appel du Président de la République le 31 décembre, vraiment on était dans la logique d'une irréversibilité du processus déjà enclenché.

Ce qui s'est passé aussi ne doit pas être une occasion ou un motif de démobilisation des acteurs qui se sont engagés pour une paix définitive en Casamance. Au contraire, je crois qu'il faut s'armer de courage et comprendre que c'est un événement qui est arrivé et qui pourrait se répéter, quand bien même on ne le souhaite pas parce que justement les processus de règlement des conflits ne sont pas en ligne droite mais se ils déroulent en dents de scie. Ce qu'on a connu samedi constitue une rupture par rapport à la normale, mais que nous allons immédiatement retourner à la normale.

Il n'y a pas de raison de croire que c'est une remise en cause du processus étant entendu ce qui s'est passé a ciblé une catégorie de personnes, une catégorie d'activités. Cela veut dire peut-être que si l'on s'accorde sur quelle activité on peut mener ou ne pas mener, on peut ne pas arriver à ce stade. Ensuite, je ne pense pas qu'il faille dire qu'il s'agit absolument de représailles du Mfdc contre une partie de la population. Il faut prendre le temps de faire l'analyse de la situation pour qu'on comprenne pourquoi ce qui est arrivé est arrivé et ensuite que nous fassions tout, chacun en ce qui le concerne, pour que cela ne puisse pas se répéter ».