Tunisie: Un plan de sauvetage urgent!

Franchement, la FTBB n'a pas réussi à préparer jusqu'à aujourd'hui un plan stratégique de relance et de développement du basket féminin dans les clubs et dans les sélections.

Ce n'est pas sorcier : un bon plan technique de relance (unification des méthodes de travail entre les clubs, compétition révalorisée), du temps et des moyens alloués aux stages des sélections (retrouver un rythme régulier de stage, participer aux compétitions même sans chances de gagner), une infrastructure et des aides pour les clubs (les salles sont encombrées et le calendrier des entraînements pour les jeunes reste mal conçu) et un suivi fédéral continu avec une autorité fédérale pour appliquer ce plan. Ça doit commencer par les clubs et dans les sélections des jeunes. Dans 3, 4 ou 5 ans, on aura une bonne génération de joueuses si on détecte les bonnes jeunes joueuses et si on leur offre des conditions encourageantes.

Les représentants des clubs féminins ont parlé de leurs soucis financiers et surtout du manque de moyens. Il y aura une autre réunion en milieu de semaine pour trouver une solution à l'hémorragie du basket féminin. Il y a un bon potentiel et même si les moyens restent insuffisants, de bonnes idées, des dirigeants dévoués et qui s'y connaissent bien (la race des anciens dirigeants au basket féminin a disparu) peut faire l'affaire. Mais Ali Benzarti, avec les gros moyens financiers qu'il a ramené pour le basket masculin, peut se rattraper pour sauver ce qui reste du basket féminin!