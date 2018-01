Tunisie: Lotfi Chihi (ex-entraîneur du COT) - «Bien partie pour remporter le titre»

Le départ de Faouzi Benzarti va libérer les joueurs pour pratiquer un football plaisant et surtout offensif. L'écart de 8 points va s'accroître davantage surtout que le CSS, l'ESS et le CA n'ont pas assez de ressources techniques pour bloquer la domination espérantiste. Certes, il y a le CSS qui s'est mis en évidence avec des indices révélateurs qui prévoient un retour en force pour contrecarrer l'EST, mais l'équipe sfaxienne a montré certaines défaillances face à l'USM.

En effet, l'équipe monastirienne a confirmé ses résultats prometteurs au cours de cette saison grâce à un entraîneur compétent, à savoir Skander Kasri. L'ESS avec son nouvel entraîneur a confirmé ses sambitions, mais elle s'est montrée moins souveraine dans le jeu à l'image de la victoire in-extremis contre le CAB qui pratique le meilleur football de la ligue 1.

Un motif d'espoir pour le CSS ? Avec les nouvelles recrues, l'équipe sfaxienne va essayer de faire quelques coups d'éclat face à l'EST, l'ESS et le CA, surtout que ces trois équipes vont se déplacer à Sfax. Mais, en dépit de tout, je persiste à croire que l'Espérance Sportive de Tunis a déjà 80% de chances pour remporter le championnat national de la Ligue 1».