Tunisie: Affaire Ben Mustapha, verdict reporté

Le Stade Tunisien a récemment remporté une rencontre amicale disputée face au Club Athlétique Bizertin. Les Stadistes se sont imposés sur le score d'un but à zéro. L'unique but du match a été inscrit par le joueur stadiste Ahmed Hosni à la 10e minute.

Le transfert du défenseur Yassine Meriah au RC Strasbourg Alsace tomberait à l'eau. En effet, le Club Sportif Sfaxien aurait finalement décidé de refuser l'offre française de 1.5 M€ jugée insuffisante et craignant par ailleurs un passage du joueur de Strasbourg à l'Espérance Sportive de Tunis. Le CSS ne souhaiterait pas revivre le scénario de Ferjani Sassi et Fakhreddine Ben Youssef, tous deux partis au FC Metz et revenus à l'EST quelques mois après.

