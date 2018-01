Tunisie: Lorsque les bienfaits égalent les risques

analyse

Il faudrait être cinglé pour le faire, alors que tout y est (publicité gratuite). L'équipe nationale, de par la présence de son sélectionneur, a sans aucun doute bénéficié encore plus d'avantages, étant ses relations étroites sur les lieux de ce stage. C'est autant de gagné et c'est assurément à l'avantage de notre équipe.

Mais le problème n'est pas là. Il est dans le contenu du stage et nous éprouvons une véritable frayeur en lisant partout dans les médias qu'à Doha on s'y adonne à une « préparation foncière». Cela revient à dire qu'on a délibérément effacé tout ce qui figurait auparavant dans l'acquis des joueurs, pour repartir sur une nouvelle programmation. Si cela est vrai, bonjour les dégâts au retour, car les effets ne se feront sentir que dans les jours et les semaines qui suivront cette intense charge de travail.

Si cela est faux, parce qu'on a mal interprété ou qu'on s'est mal expliqué, nous ne pouvons que nous poser des questions à propos de celui ou ceux qui ont lâché cette formule qui devient dès lors impropre.

En effet, une préparation foncière, tel que nous pourrions retrouver le sens dans n'importe quel manuel, porte, en principe, sur une prise en main totale et entière. Son objectif est « de mettre les joueurs dans les conditions physiques pour :

- Eviter les blessures (contractures, claquages, tendinites... )

- Etre performant sur la durée d'un match mais également sur une saison complète

- Utiliser des consignes spécifiques (pressing... )

- Garder la lucidité nécessaire pour respecter les consignes »

Jusque-là, tout va bien. Ce qui l'est moins, c'est bien de se demander sur quelles bases a-t-on travaillé, alors que dans cette période, on s'adonne à une « préparation hivernale » qui fait suite à une charge de travail déjà encaissée et qui forcément a laissé des traces. Elle découle ensuite d'un ensemble d'observations où on a relevé les insuffisances et fixé les besoins.

Certains joueurs traînent encore des blessures et les contraindre au déplacement tient de l'hérésie tout autant que la composition même de cette liste de joueurs retenus dont certains auront le simple loisir de garder un souvenir inoubliable de ce déplacement, dans une des plus belles villes du monde. En cette période, les équipes dans tous les pays de la planète football saisissent cette occasion pour se remettre en question, se renforcer, se remettre en ordre de marche sous la houlette, si besoin est, d'un nouvel entraîneur ou tout simplement compléter ce qui a déjà été fait.

Les dix-huit jours ont-ils suffi pour mettre en place les potentialités physiques et psychiques de départ de chaque joueur, à l'effet d'arrêter le programme individuel de chacun ? Toute la responsabilité réside en la mise en place d'un travail collégial, entre les entraîneurs de clubs directement intéressés par la cession de leurs joueurs et le sélectionneur. A moins que les contacts ne soient restés secrets, chacun travaillant de son côté. Un stage pareil, en milieu de saison, se prépare en collaboration avec les clubs sous l'égide d'une Direction Technique Nationale seule (théoriquement) habilitée à protéger les intérêts de toutes les parties. Quant aux risques, les clubs, et surtout leurs entraîneurs, auront à les supporter, parce que dans ces conditions, ils s'attendent à des surprises parfois des plus désagréables.

En effet, un programme (comme une séance) sous-dosé n'est pas optimal, mais un programme trop dosé est dangereux et génère potentiellement une surcharge de travail provoquant des blessures.

Ces blessures apparaîtront une fois que le joueur sera astreint à des efforts intensifs. Nous savons qu'à leur retour, tous les joueurs seront soumis à des efforts suivis et à un rythme démentiel, avec au programme le reste du championnat, la coupe (s'impose-t-elle encore ?), et pour certaines équipes les compétitions africaines. Si nous partons du principe que nous n'avons pas à être fiers de l'état de la majorité de nos terrains, les risques seront énormes.

Ce stage s'imposait sans aucun doute, mais indéniablement à une autre date, car on n'a pas idée à :

- Arrêter une compétition pour la énième fois près de dix- huit jours, déstabiliser toutes les équipes ou presque (qui continueront entretemps à tourner à vide en dépensant autant d'argent) en retirant leurs joueurs clés à la veille d'une reprise qui s'annonce ardue.

- Saucissonner cette compétition et la bloquer à chaque fois qu'elle amorce une certaine reprise au niveau du rythme et de l'intensité.

- Effectuer un déplacement à des milliers de kilomètres pour ne jouer qu'un match (de complaisance ?) avec un club. A Tabarka ou Aïn Draham on aurait trouvé beaucoup plus d'équipes.

-Décider de tout, sans consultation préalable de toutes les parties prenantes et sans avoir en main un programme sérieusement arrêté (surtout en ce qui concerne les tests amicaux), est le moins qu'on puisse dire incorrect vis-à-vis des clubs qui paieront les pots cassés et des joueurs qui auront sans doute des difficultés pour se réintégrer au sein de leur milieu ambiant naturel et surtout récupérer pour répondre à une fin de saison qui s'annonce fort astreignante.

Ce stage a été mal préparé ou préparé à la hâte, et en dépit de tout ce qu'on voudra dire pour le justifier, il aurait fallu trouver mieux pour éviter d'éventuelles retombées négatives sur tout le football tunisien.

Terminons par ce proverbe qui voudra tout dire : « L'entêtement chez les hommes qui ont peu d'arguments, provient du manque d'idées qui les empêche de renoncer à celles qu'ils se sont faites, faute de pouvoir les remplacer par d'autres ».

A bon entendeur, salut !

Auteur : Kamel GHATTAS

Ajouté le : 08-01-2018