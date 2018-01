En football, cependant, il ne faut jamais crier victoire trop tôt.

C'est toute l'incertitude qui entoure ce sport-roi. Sauf que les chiffres sont têtus et les faits sont là, sans appel. L'EST a de la marge. Ce qui n'est pas à dédaigner. Ce que je note aussi, c'est que chapitre culture de ce club quasi centenaire, on essaye toujours

d'allonger son avance le plus possible. Pas question de dormir sur ses lauriers. Il faut tuer le championnat quitte à écœurer la concurrence ! Il faut comprendre que l'EST garde souvent les pieds sur terre. En clair, pour eux, la saison est encore très longue.

Jusque-là, et outre le fait que l'EST sait voyager vu le nombre de succès obtenus loin de ses bases, elle n'a pas flanché face à ses concurrents classiques tels que l'ESS et le CA. Certes, elle s'est fait accrocher par le CSS. Mais elle a su, du moins, garder les « Bianconéri » à distance au classement. Pour l'équipe à battre, il s'agit de ne rien lâcher jusqu'à saper le moral de ses poursuivants. Des poursuivants qui ont beau souligner en rouge, sur leur agenda, la date du Classico face au leader. Peine perdue même si la motivation et l'envie d'en découdre et de redistribuer les cartes ne leur manquaient pas. C'est peut-être cynique de le dire mais une question revient sur toutes les lèvres actuellement. La question n'est plus de savoir si l'EST va remporter le titre mais plutôt quand son sacre aura lieu » !

« La manière autant que le résultat»

« Autre question non dénuée d'intérêt: serait-ce plus avantageux pour l'EST d'être couronnée le plus tôt possible afin d'atteindre l'objectif minimal fixé par la direction du club dans la perspective de la prochaine Ligue des champions, à savoir le Grâal continental ? Rien ne le prouve et rien n'est moins sûr. Car c'est fatalement préoccupant pour les tenants du club de Bab Souika. S'ils règnent déjà sur la Ligue 1, les « Sang et Or » ne font pas pour autant trembler d'effroi leurs rivaux africains. Et pour revenir à la problématique qui nous intéresse, au- delà de la force tranquille actuelle de l'EST, cette équipe n'a pas encore frappé un grand coup et affiché sa puissance.

Je pense qu'outre l'élimination en Ligue des Champions, c'est ce qui a précipité la rupture avec l'ex-technicien Faouzi Benzarti. Quand on est un leader en puissance, inamovible et serein, au-delà de la victoire, c'est la manière qui doit impressionner ! Seule une démonstration de force de l'EST face à ses rivaux historiques mettra en exergue, dans des proportions étonnamment conséquentes, l'écart qui sépare les Tunisois de leurs dauphins.

Avec sa pléiade d'internationaux, habitués désormais à jouer ensemble et un effectif rodé et renforcé, l'EST semble bien partie pour décrocher un autre titre de champion. Sur le papier, maintenant que l'avance est sécurisante, aucun club ne semble, en effet, en mesure de rivaliser avec l'équipe de la capitale. Attention tout de même à ne pas se montrer prétentieux? Il faut comprendre par-là que le plus grand ennemi de l'EST serait peut-être l'EST elle-même ! L'EST est redevable envers des fans exigeants. Elle ne doit pas avoir de mal à garder la motivation, même si elle a pris le large au classement. Auteurs de prestations parfois bien ternes, ils ont certes gagné, mais laborieusement à plusieurs reprises. Et c'est dire combien la manière doit être de mise autant que le résultat.

Autre enjeu important pour l'EST : la gestion du vestiaire. Comme l'an dernier, l'EST sera, en effet, engagée dans quatre compétitions dont la Ligue des champions. Le staff technique devra donc composer son effectif en fonction des échéances, quitte à mécontenter certains.

Et faire face aux ego de joueurs comme Ben Hatira et Michael Eneramo n'est sans doute pas la chose la plus facile ! Reste enfin une inconnue cette saison. Une donne importante qui pourrait situer le niveau de l'Espérance: le niveau de la concurrence. Qui est vraiment en mesure de titiller l'EST ? Avec un CSS métamorphosé mais encore à la recherche de son rythme de croisière, une Etoile inconstante bien que talentueuse, et un CA en construction avec un effectif largement remanié, il faudrait que la mayonnaise prenne d'emblée pour espérer les voir embêter le club de la capitale à terme.

Bref, tout est question de cadence à tenir et de sortie de route à éviter. Globalement, je pense néanmoins que l'EST s'envole donc plus que jamais vers le titre. Attendu en début de saison, le club de la capitale a répondu directement présent. Il repart tambour battant à chaque match. Maintenant, et au-delà de la symbolique que représente le titre de champion de Tunisie, il faut aussi mesurer le chemin parcouru et tenter de comprendre les attentes du public de l'EST.

Avec des renforts onéreux, les supporters attendent que leur équipe soit juchée sur des hauteurs techniques, là où ses adversaires seraient contraints à l'inertie tactique sous peine d'asphyxie ! Ce qui est loin d'être le cas vu les derniers grands formats de la Ligue 1 où l'EST a peiné à s'imposer. Et pour faire la synthèse de tout cela, disons que l'Espérance de Tunis est désormais équipée d'un gros moteur qu'elle n'a pas encore exploité à pleine puissance. C'est aux techniciens de l'EST de l'aider à y parvenir, tout en démontrant au passage ses talents d'ingénieur en trouvant le bon positionnement et fonctionnement des courroies de transmission, qu'elles se nomment Ferjani Sassi, Bguir, Badri ou Fakhreddine Ben Youssef! ».